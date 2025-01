Liberoquotidiano.it - EuHta-R, Di Brino (Altems): "Fondamentale formazione pazienti"

Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - "Cambierà lo scenario di valutazione e di accesso delle tecnologie a livello europeo e a livello nazionale", il Regolamento europeo sull'Health Technology Assessment (-R), in vigore dal 12 gennaio 2025. Così Eugenio Di, Co-Founder & Partner diAdvisory, spin-o? dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in un'intervista pubblicata su 'Alleati per la salute', la sezione dedicata aidi Novartis.it, racconta l'esperienza della 'Roadmap Hta 2025' sottolineando l'importanza "" delladi "stakeholder e". L'applicazione del nuovo Regolamento sarà graduale. Si parte con le "terapie oncologiche e terapie avanzate nel 2025, nel 2026 su una selezione di dispositivi medici e diagnostici in vitro per poi passare, nel 2028, sui farmaci orfani e, nel 2030, su tutte le tecnologie".