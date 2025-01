Liberoquotidiano.it - Don Antonio Scala, scandalo a Ischia: chi è la donna (sposata e con figli) per cui molla tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Don, sacerdote dial centro di unoche ha scosso la comunità, ha deciso di parlare dopo essersi dimesso da tutte le sue cariche ecclesiastiche. La decisione è arrivata per una relazione con una parrocchiana, una storia che ha destato grande clamore sull'isola. Intervenuto telefonicamente a Storie Italiane su Rai 1, il parroco ha spiegato: "Non rimpiango quello che ho fatto, è stato un dono di Dio". Il sacerdote, che ha scelto di lasciare definitivamente il ministero, non nasconde i suoi sentimenti: "Il futuro non lo conosco, io spero di continuare con questaperché ci vogliamo bene". E ancora, Donha raccontato che la relazione non è stata una decisione superficiale, ma qualcosa di profondo: "Per me è stato qualcosa di molto forte, altrimenti ci saremmo allontanati come dopo una passeggiata: tu vai a casa tua, io ritorno a casa mia e nascondiamo