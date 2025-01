Ilrestodelcarlino.it - Con la Sampdoria la gara della verità

Lacon il Cittaha messo in evidenza i timori attuali del Cesena contro la sicurezza e la serenitàsquadra veneta. Il Cittaha già attraversato una fase molto critica e ne è uscita, restando compatta a remare nella stessa direzione. Al Cesena attuale non è bastata la sosta per guarire dallo stato depressivo in cui è caduto dopo le due sconfitte consecutive di Frosinone e Bari, imputate perlopiù alla idiosincrasia bianconera per la trasferta. La vittoria sul Cosenza aveva nascosto la polvere sotto il tappeto, i problemi sono esplosi fragorosamente coi match persi con Juve Stabia, Cremonese e Carrarese. Il pareggio col Cittaè stato un brodino, si è bloccata la serie di sconfitte ed è un primo risultato, ora servono segnali con la Samp venerdì e poi col Bari al Manuzzi.