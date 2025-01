Pronosticipremium.com - Como-Milan 1-2, Diao fa paura: Theo Hernandez e Leao valgono tre punti

Si conclude la prima sfida per il recupero della 19ª giornata in cui le protagoniste sono state. La partita, aperitivo per il big match tra Atalanta e Juventus, ha riscaldato gli animi dei tifosi presenti al Sinigaglia che hanno potuto assistere ad una buona prestazione di entrambe le formazioni. A prevalere però è stata la squadra di Conceicao che, grazie ai due leader, è riuscita a rimontare il match innescato da.Dopo un primo tempo passato a prendere le misure, ilè riuscito a mettere a segno la rete dell’1-0, grazie all’assist di Caqueret per, sfuggito alla marcatura di. Vincente il rasoterra sul primo palo, dove Mike Maignan non sarebbe riuscito ad arrivare. Soltanto poco dopo, però, il terzino francese si fa perdonare dell’errore, con un gran gol di sinistro al volo.