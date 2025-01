Oasport.it - Cobolli saluta gli Australian Open: spreca con Etcheverry, poi crolla alla distanza

Leggi su Oasport.it

Ci ha provato Flavio, dopo 3 ore e 37 minuti di partita si è dovuto alzare bandiera bianca. Eliminazione al primo turno per il n.32 del mondo negli2025. L’argentino Tomas Martin(n.38 del ranking) si è imposto col punteggio di 6-7 (8) 6-4 7-5 6-1. Un match nel quale soprattutto la componente fisica ha fatto una grande differenza.Non è un mistero che il giovane tennista romano si sia presentato a questo evento in non perfette condizioni, ricordando il problema fisico che era emerso nel corso del torneo di Auckland. Un peccato, perché le chance costruire nel corso del match non sono mancate, nonostante una forma non al 100%. Prosegue nel proprio cammino il sudamericano che nel secondo turno giocherà contro l’americano Marcos Giron.Nel primo set entrambi i giocatori hanno all’inizio le opportunità per andare avanti di un break, ma si salvano con grande determinazione.