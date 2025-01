Puntomagazine.it - Centro direzionale: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Arreun uomo irregolare sul territorio per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il soggetto si aggirava con fare sospetto Ladihainun 58enne algerino, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Taddeo da Sessa, hanno notato un uomo a bordo di una bici elettrica che, con fare circospetto, si aggirava tra le auto in sosta.Gli operatori, insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di sottoporlo a controllo a seguito del quale, lo hanno trovato in possesso, ben occultati, di 31 involucri di hashish e di 200 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.