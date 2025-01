Capodanno Cinese, cena speciale da Dao Restaurant

Leggi su Funweek.it

Una selezione di piatti tra tradizione e simbolismo per festeggiare il2025Martedì 28 gennaio 2025 il ristorante Daocelebra ilLunare, dando il benvenuto all’Anno del Serpente, simbolo di trasformazione ed evoluzione nella tradizione orientale. Il serpente è il sesto animale dello zodiacoed è associato alla saggezza, alla riflessione e all’adattabilità. Per questa occasione, Dao– il locale romano di Jianguo Shu – ha ideato un menu ricco e raffinato, capace di trasportare gli ospiti in un percorso sensoriale dove spiccano i sapori più autentici della cucina. La serata inizia con un calice di benvenuto, un brindisi per entrare nell’atmosfera della festa, seguito da una selezione di antipasti che esaltano la varietà e la complessità della tradizione gastronomica