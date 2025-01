Liberoquotidiano.it - Bitget Wallet e Bitrefill collaborano per offrire delle gift card crypto in 130 Paesi

Leggi su Liberoquotidiano.it

VICTORIA, Seychelles, 14 gennaio 2025 /PRNewswire/, uno dei principali portafogli Web3 non-custodial, ha stretto una partnership conche consente di semplificare le spese in criptovaluta. Gli utenti possono acquistare, disponibili in 130, per prodotti e servizi di prima necessità direttamente dal portafoglio. Questa collaborazione mette in relazione gli assetcon casi d'uso concreti, ampliandone l'importanza nelle transazioni quotidiane.consente agli utenti di tutto il mondo che acquistano ledi convertire i propri asset digitali in un valore reale per pagare la spesa, i servizi di streaming, i pasti e molto altro. Gli utenti possono acquistare ledi brand importanti, come Hotels.com, Uber, Airbnb, Walmart, Apple, Netflix, eBay, Roblox, Spotify e non solo, utilizzando varie criptovalute.