Arte | Napoli si immerge nell’Impressionismo un viaggio nel tempo a fine ‘800

Un’esperienza unica nel cuore di! A partire da gennaio, la città pnopea si trasforma in una galleria d’a cielo aperto, ospitando una mostra dedicata ai grandi maestri dell’Impressionismo francese.Un tuffo nella storia dell’Guidati da una esperta, ci sarà la possibilità dirsi nell’atmosfera diOttocento, un’epoca di grandi cambiamenti e fermenti artistici. La mostra, curata da Vittorio Sgarbi, porterà alla scoperta di opere rivoluzionarie che hanno segnato la storia dell’, sfidando le convenzioni e aprendo nuove strade alla creatività.I protagonisti dell’ImpressionismoSarà possibile ammirare le opere di maestri come Monet, Renoir, Degas, Manet, Cézanne e Pissarro, e scoprirete come questi artisti, ispirati dalla pittura en plein air di Barbizon, abbiano catturato la luce e i colori della natura in modo del tutto innovativo.