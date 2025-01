Sport.quotidiano.net - Ammonizioni per influenzare le scommesse, arrestato il difensore del Siviglia Kike Salas

Da obiettivo di mercato della Lazio a protagonista dell’ennesimo scandalo che ha colpito il calcio spagnolo:è ora al centro del polverone. Il giovane e promettentedel, cercato nelle ultime ore dal club di Lotito per rinforzare il reparto arretrato, è statodalla Polizia poiché sospettato, nel finale della passata stagione, di essersi fatto ammonire apposta in modo da favorire persone a lui legate per consentire loro di vincere soldi con le. Alla fine della stagioneaveva accumulato 10 cartellini gialli, di cui 7 ricevuti nelle ultime 9 partite del campionato spagnolo. Ilha ripreso a giocare da titolare nell’attuale stagione dove ha collezionato 16 gare ricevendo tre, un atteggiamento che ha insospettito gli inquirenti.