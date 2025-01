Universalmovies.it - Wolf Man | Un nuovo spot spinge sugli affetti familiari

Il film horrorMan è sempre più vicino al suo esordio nelle sale, intanto ecco unbreve.Iladattamento cinematografico del celebre mostro Universal approderà al cinema a partire dal 16 gennaio, e con esso verrà finalmente saziata la voglia di genere horror degli appassionati, già deliziati ad inizio anno con l’ottimo Nosferatu (la nostra recensione). In attesa dell’esordio in sala, però, dai canali social ufficiali spunta uninteressanteche, e sulle conseguenze che la mutazione in lupo graverà su di essi.Man IlDal visionario regista de L'Uomo Invisibile, Leigh Whannell, #ManIlFilm arriva dal 16 gennaio al cinema. pic.twitter.com/duS6xyIWfK— Universal Pictures (@UniversalPicsIt) January 13, 2025Man Note di ProduzioneE se qualcuno che amate diventasse qualcos’altro?Dalla Blumhouse e dal visionario sceneggiatore e regista Leigh Whannell, creatori dell’agghiacciante racconto di mostri L’uomo invisibile, arriva unterrificante incubo:Man.