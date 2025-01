Unlimitednews.it - Un 2024 da record per i trapianti e le donazioni di organi

ROMA (ITALPRESS) – Si chiude un annoper lee i: nelci sono stati 2.110 prelievi die 4.692 interventi, con un incremento del 5,1% rispetto all’anno precedente. Si tratta dei volumi di attività più alti mai realizzati in Italia. I dati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa al ministero della Salute.“Dopo gli ottimi risultati del 2023, con grande piacere possiamo dire che illa rete nazionaleha registrato le performance migliori mai realizzate fino ad oggi”, ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “L’anno appena concluso ha raggiunto le cifre più alte di sempre nei tassi di, superando i numeri giàdel 2023”, ha aggiunto il ministro, che ha poi sottolineato come “questi dati testimoniano il valore, il livello del nostro Ssn pubblico, di come si possono avere delle prestazioni di eccellenza gratuitamente.