Terremoto in Giappone | scossa di magnitudo 69 e allerta tsunami

Lettera43.it - Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 6,9 e allerta tsunami

Leggi su Lettera43.it

Ilha emesso un’a causa di undi6,9 registrato nel sud-ovest del Paese. L’US Geological Survey ha localizzato il sisma nella prefettura di Miyazaki, nella regione di Kyushu, intorno alle 13.19 italiane. Inerano le 21.19. Kyodo News, che ha citato l’Agenzia meteorologicase, ha spiegato che lapreliminare, di6,4, ha fatto scattare l’avviso di onde difino a un metro. Non ci sarebbero danni alle strutture né vittime. E intanto nelle stesse ore in Tibet è stato registrato un nuovo sisma, stavolta di5, dopo quello di 6,9 che ha causato la morte di 126 persone.#BREAKING: Japan to check any link with feared Nankai Trough megaquakehttps://t.co/XpJg5dCZuI#Japan #Earthquake #— Kyodo News Japan (@kyodoenglish) January 13, 2025Articolo completo:indi6,9 edal blog Lettera43