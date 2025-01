Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "Vogliamo puntare al massimo. Senza nasconderci"

"Sono molto soddisfatto di come siamo riusciti ad interpretare la gara. Averla sbloccata fin da subito è stato per noi molto importante. Nel primo tempo ci è mancato solo il gol del raddoppio, abbiamo concesso veramente poco. I due gol ad inizio ripresa ci hanno permesso di ottenere tre punti molto importanti". Trovare difetti a questa Vis è sempre più difficile anche per mister. Al tecnico, dopo aver chiuso con un 3 a 0 la pratica Legnago in un’ora di gioco, non resta che affermare: "Stiamo facendo un campionato fantastico, questa era una partita che temevo ma ancora una volta mi devo complimentare con tutti i miei ragazzi. In questo momento siamo la sorpresa del girone, davanti a noi ci sono solo squadre costruite per vincere il campionato. Ripetere il girone d’andata sarebbe un sogno ma noicontinuare questo andamentoaccontentarci".