Bergamonews.it - Romano di Lombardia, minaccia con un fucile un gruppo di ragazzi: denunciato

Leggi su Bergamonews.it

di. Tanta paura nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2024 per undiche si trovava all’esterno di un locale: un uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, ha prima cercato di investirli, per poi fermarsi, estrarre une puntarlo nella loro direzionendo di ucciderli.I giovani hanno deciso di non reagire e di avvisare prontamente le forze dell’ordine. Gli agenti del distretto della polizia locale disono così venuti a conoscenza dell’episodio e hanno subito avviato accertamenti, considerando anche il fatto che la segnalazione di un’arma da fuoco implica sempre un particolare protocollo di intervento che deve essere prioritario.I poliziotti della locale hanno identificato l’automobilista ed effettuato una perquisizione a suo carico.