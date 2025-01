Romadailynews.it - Roma: controlli fermate Metro C, 4 arresti per droga

4 persone sono state arrestate per spaccio di, nell’ambito deinei pressi delledellaC. In particolare, i Carabinieri della compagnia di Frascati hanno effettuato una serie dinella periferia est della Capitale, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della microcriminalita’ nei quartieri Tor Bella Monaca e Tor Vergata, prestando particolare attenzione alledella linea “C” dellapolitana. In linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, per incidere sulle situazioni di illegalita’ e degrado urbano, e’ stato possibile arrestare in flagranza di reato 4 persone, gravemente indiziate del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, e denunciare alla locale Procura della Repubblica un cittadino moldavo per il reato di ricettazione.