Agi.it - Ragazza azzannata e uccisa dai cani in una villetta a Latina

AGI - Una donna, 37enne di origini straniere, è statada alcuninel giardino della casa di proprietà di un suo amico, al momento disabitata, in via del Piccerello, alla periferia di. A lanciare l'allarme sono stati i vicini. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della Questura diche hanno tentato di allontanaresparando un colpo di pistola che ha ucciso un animale e ferito un altro. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti, ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia. L'immobile, di proprietà di un cittadino italiano, secondo quanto apprende l'AGI, è stato sequestrato dalla polizia che indagano sul caso. Gli animali, nei giorni scorsi, avrebbero aggredito sia il proprietario sia la compagna.