Quali sono le condizioni di Ursula von der Leyen dopo la polmonite

von dersta recuperando da unanella sua residenza di Hannover. La portavoce dell’esecutivo Ue, Paula Pinho, ha confermato che la presidente della Commissione «si sta riprendendo bene», ma non presiederà il Collegio questa settimana e ha affidato le sue funzioni temporaneamente alla vicepresidente esecutiva Teresa Ribera. Von derintende riprendere l’attività pubblica partecipando agli incontri del World Economic Forum a Davos e alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, entrambi previsti per lunedì 20 gennaio.von der(Imagoeconomica).La portavoce del’esecutivo Ue Paula Pinho: «Von dernon è mai stata attaccata al respiratore»Secondo quanto riportato, von derera stata ricoverata in ospedale la scorsa settimana. Pinho ha rassicurato che la presidente «non è mai stata attaccata al respiratore» né ricoverata in terapia intensiva.