Ilfattoquotidiano.it - Oliviero Toscani e l’amicizia con don Milani: quelle foto del 1963 a Barbiana diventate celebri: “Plagiò anche me, in senso positivo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nevio Santini è un omone grosso dal cuore tenero. Soprattutto per il suo priore, don Lorenzo. E tutti quelli che parlano bene del priore dilui, Santini, quasi li venera, li considera come dei fratelli. Così, appresa la notizia della morte di, si è affrettato a ricordarlo così sui social, senza virgole, tutto di un fiato: “Uomo libero del suo pensiero un ricordocondoglianze”. Non è stato l’unico: molti degli ex allievi di donhanno espresso dolore per la morte delgrafo.chiama Casale Marittimo, il borgo dove ilgrafo abitava in Toscana. Nel segno di una singolare amicizia. Sbocciata nel lontano, mese di ottobre, quando, poco più che ventenne, salì a, accompagnato dal cognato Giorgio Pecorini, giornalista allora dell’Europeo, vi rimase due giorni scattando un rullino dicon la sua Rolleiflex e tenendo lezione ai ragazzi sull’arte digrafare.