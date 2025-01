Unlimitednews.it - Nasce newco tra Fincantieri e gruppo Hera per la gestione dei rifiuti

ROMA (ITALPRESS) –e ilannunciano la costituzione di CircularYard, lavolta a realizzare, negli otto cantieri italiani di, un innovativo sistema integrato di, finalizzato anche alla loro valorizzazione in ottica di economia circolare. In futuro si prevede di allargare l’operatività dellaanche ad altri siti dilocalizzati all’estero.La compagine societaria di CircularYard è formata al 60% dale al 40% da. Ilsarà presente conmbiente Servizi Industriali (Hasi) al 55% e A.C.R. di Reggiani Albertino Spa (Acr) con il restante 5%, entrambe società controllate dambiente, tra i principali operatori nazionali nel settore ambiente e tra i primi sette in Europa.In particolare, CircularYard avrà il compito di presidiare l’intero processo didei, con focus specifico sulla conduzione operativa degli impianti per la valorizzazione di scarti di, degli smaltimenti e dei residui recuperabili.