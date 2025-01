Lettera43.it - Latina, donna uccisa da un branco di cani mentre si trovava a casa di un amico

Unadi origine nigeriana, barista nella zona, è morta dopo essere stata aggredita da undiin una strada periferica di. L’attacco è avvenuto nel giardino di una villetta semi-abbandonata,il proprietario era assente. Nonostante i soccorsi siano intervenuti rapidamente, trasportandola in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Uno degli agenti ha esploso un colpo d’arma da fuoco per disperdere gli animali, tutti trovati in condizioni di degrado e denutrizione.Ildiaveva già aggredito unanello stesso luogoSecondo le indagini della polizia, lo stessoera già protagonista di un’aggressione simile avvenuta una settimana prima nella stessa villetta. In quell’occasione, una ragazza era stata salvata dal proprietario di, che era rimasto ferito nel tentativo di fermare i