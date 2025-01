La Juve corre ai ripari | si chiude il doppio colpo

Leggi su Sportface.it

Giuntoli uscito allo scoperto prima del derby col Torino. Sono ore decisive per difensore e attaccante, ecco le ultimeLantus continua ad essere affetta da pariggite. Sabato contro il Torino è arrivato il quattordicesimo di una stagione fin qui molto al di sotto delle attese. E che Giuntoli, con tutte le difficoltà del caso (budget ridotto su tutte) proverà a invertire grazie al calciomercato invernale.Prima del derby il Football director bianconero si è un po’ sbilanciato su quello che potrà accadere da qui ai prossimi giorni: “La nostra strategia è rinforzarci in difesa e guardaci intorno se ci può essere qualche occasione negli altri reparti”, le sue parole al microfono di ‘Dazn’.Araujo e Kolo Muani allantus, Giuntoli esce allo scopertoIl dirigente del club di Exor non ha fatto mistero circa il gradimento per Araujo e Kolo Muani, al momento i nomi in pole per rafforzare difesa e attacco: “Sono dei bravi calciatori bravi, ma il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana possano esserci novità positive.