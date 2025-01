Lanazione.it - Italgronda Futsal Prato, sconfitta casalinga. E svanisce il posto per la Coppa Italia

Leggi su Lanazione.it

Niente qualificazione inper l’. Contro il Real Casalgrandese, infatti, la squadra guidata da Busato e Calamai non è riuscita a sfruttare il turno casalingo, finendoper 3-6. In questo modo, i pratesi hanno chiuso il girone d’andata in quinta posizione, fuori dunque dalle prime quattro che qualificavano per ladi serie B. Al rientro in campo dopo la sosta, l’ha interrotto la sua mini serie positiva in cui era riuscita a battere squadre di alta classifica come X Martiri e Versilia. Contro il Real Casalgrandese le reti sono state messe a segno da Balestri, Piccirilli e Venturi. Questa la formazione utilizzata da Busato e Calamai: Laino, Ed Daoudy, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, Donelli, De Stefano, Balestri, Truschi, Disca, Ciottoli.