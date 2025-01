Ilprimatonazionale.it - Il fascismo è un’opera d’arte futurista?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 13 gen – Lo abbiamo scritto questa mattina proprio su queste pagine: ilè più vivo che mai. Tutti, in un modo o nell’altro, ne parlano. E non solo in Italia. Anche oltremanica, ad esempio, è forte l’interesse verso gli uomini che hanno movimentato la nostra scena politica e culturale tra le due guerre mondiali. In un recente articolo, infatti, The Guardian, testata fondata a Manchester oltre due secoli fa ha approfondito – presentando “Brenking Lines”, mostra che si terrà alla Estorick Collection di Londra – la figura di Filippo Tommaso Marinetti. Ponendo un interessante quesito: e se ilfosse?Marinetti e MuskDefinito come “l’Elon Musk dei primi del Novecento”, il poliedrico connazionale nato ad Alessandria d’Egitto nel 1876 ha sintetizzato un certo “piacere per l’innovazione tecnologica” con “appetiti” nei confronti della politica illiberale.