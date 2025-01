Superguidatv.it - È colpa tua? la recensione del dramma romantico young adult

Leggi su Superguidatv.it

In seguito ai pur convulsi etici eventi del precedente film, la relazione tra Nick e Noah sembra inattaccabile e questo nonostante i ripetuti tentativi da parte delle rispettive famiglie di portare, in un modo o nell’altro, alla loro rottura. Nick è determinato a rafforzare il suo legame con Noah e a dimostrare di non essere più il ragazzaccio di un tempo: ovvero il bad boy interessato alle risse, alle corse in macchina e alle facili avventure.In È? Nick comincia a lavorare presso lo studio legale di suo padre, segnale del suo tentativo di cambiar vita, dove si trova a collaborare con Sofia, un’affascinante collega. Un motivo di crescente gelosia per Noah, che nel frattempo ha iniziato a frequentare il college e condivide un appartamento con Briar, ignara che la sua nuova coinquilina nasconda qualcosa di misteriosoLadi “È?”: come prima, più di primaDato il grande successo di visualizzazioni, soprattutto tra il pubblico di adolescenti (ma non solo), era scontata la messa in cantiere di un sequel ed ecco così che a poco più di un anno di distanza da Èmia? (2023) è sbarcato su Amazon Prime Video il secondo episodio del franchise, tratto come il predecessore dalla serie di romanzi best-seller diMercedes Ron.