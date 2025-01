Calciomercato.it - Conte, frecciata a Kvaratskhelia: “Sento parlare di cessione, ma non c’è ancora nulla”

Le parole del mister dopo la vittoria contro il Verona: così il commento in sala stampa dell’allenatore de NapoliIl Napoli conquista altri tre punti e mantiene il primo posto in classifica, aspettando i due recuperi dell’Inter. Antoniovince la prima gara casalinga del 2025 e lo fa senza. Proprio sul georgiano arriva una delle risposte più importanti della conferenza stampa post gara.Antonioin conferenza stampa (LaPresse) Calciomercato.itQual è il segnale di questa vittoria senza alcuni giocatori – “Abbiamo dovuto far fronte a qualche situazione di infortunio, come quello di Lobotka in nazionale. Ultimamente è inevitabile che c’è stato qualche problemino. E’ nei momenti di difficoltà che tu capisci che tipo di lavoro stai facendo. Io penso che il lavoro sta dando i suoi frutti.