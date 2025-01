Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia quarto

Pisa 13 gennaio 2025 – Vince il, pareggia il Frates Perignano, perdono ancora Mobilieri Ponsacco e Cuoiopelli: questo il riassunto della terza giornata di ritorno del campionato di. Ilin classifica con ventinove punti, uno in più di Viareggio e Massese. Grande vittoria in rimonta per la squadra di mister Sena contro il Montespertoli (3 – 1). Ecco il tabellino.: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Landucci, Calloni, Bartolini, Di Bella, Cocucci, Pecchia, Ferretti, Puccini, Marcon. All. Sena Montespertoli: Romano, Corradi, Liberati, Trapassi, Conti M., Pecci, Anichini, Corsi, Vangi, Maltomini, Gasparri. A disposizione Biotti, Fiaschi, Biagi, Veraldi, Biliotti, Marchi, Lotti, Cremonini, Marconcini.