Brescia sit-in di Extinction Rebellion davanti alla sede di Leonardo Le attiviste fermate | Costrette a spogliarci e fare squat – Il video

«Ci hanno costretto a, adegli. E questo trattamento non lo hanno riservato alle persone di sesso maschile». Questa la denuncia, dopo oltre sette ore di fermo, che arriva da, dopo il rilascio di 23 persone tra attivisti della realtà uniti con Palestina Libera e Ultima Generazione, per via del sit-inspa di. Tutte le persone sono state denunciate per “radunata sediziosa” (art 655 cp), “accensioni ed esplosioni pericolose” (art. 703 cp) per aver acceso un fumogeno, per “imbrattamento” (art. 639 cp) per aver scritto Palestina Libera su un muro, e per “concorso morale” (art. 112 cp). Alcuni di loro sono stati denunciati anche per “manifestazione non preavvisata” (art. 18 TULPS) perché hanno mediato con le forze dell’ordine per evitare tensioni e sono state definite “promotrici della manifestazione”.