Lanazione.it - Alcol, pugno duro sulle strade. Sei denunce e patenti ritirate. Ubriaco sanzionato sul monopattino

Fermato per un controllo, il conducente di unelettrico è risultato in stato di ebbrezzaica e per questo motivo i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida. È successo a Nocera Umbra. I militari della locale stazione hanno fermato l’uomo, di 35 anni, e lo hanno sottoposto a un controllo etilometrico, che ha accertato un tassoemico pari a 1.08 grammi diper litro di sangue. Il controllo dei carabinieri di Nocera Umbra si inserisce in un più ampio contesto di serrate attività svolte dai militari su tutto il territorio della provincia per verificare il rispetto del nuovo Codice della strada. Il comando provinciale ha inoltre intensificato i controlli per prevenire e contrastare più incisivamente le varie forme di illegalità. Complessivamente sono state denunciate sei persone all’Autorità giudiziaria, e due sono state segnalate alla Prefettura per l’assunzione di droghe.