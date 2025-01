Oasport.it - Un virus decima la Nazionale italiana di biathlon: staffette rivoluzionate a Oberhof

La sfortuna si accanisce sull’Italia del. A causa di unintestinale che ha colpito gran parte della squadra azzurra, infatti, le formazioni delleodierne della tappa di(Germania) sono state. Nella giornata odierna sono in programma le gare conclusive della quarta tappa della Coppa del Mondo sulle nevi teutoniche.Il programma è il seguente. Ad aprire le danze (ore 12.20) sarà la staffetta Single Mixed, mentre dalle ore 14.30 andrà in scena la staffetta mista. Andiamo a vedere come sono cambiate le cose all’interno del team italiano.LEORIGINALIStaffetta mista: Giacomel/Hofer/Wierer/CarraraStaffetta single mixed: Zeni/TrabucchiLECHE GAREGGERANNOStaffetta mista: Giacomel/Zeni/Trabucchi/CarraraStaffetta single mixed: Scattolo/BraunhoferSTARTLIST SINGLE MIXED1 SWE – SWEDEN1-1 r BRANDT Viktor M1-2 g MAGNUSSON Anna F1-1 r BRANDT Viktor M1-2 g MAGNUSSON Anna F2 FRA – FRANCE2-1 r FILLON MAILLET Quentin M2-2 g BOTET Paula F2-1 r FILLON MAILLET Quentin M2-2 g BOTET Paula F3 GER – GERMANY3-1 r STRELOW Justus M3-2 g GROTIAN Selina F3-1 r STRELOW Justus M3-2 g GROTIAN Selina F4 AUT – AUSTRIA4-1 r EDER Simon M4-2 g HAUSER Lisa Theresa F4-1 r EDER Simon M4-2 g HAUSER Lisa Theresa F5 NOR – NORWAY5-1 r SOERUM Vebjoern M5-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F5-1 r SOERUM Vebjoern M5-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F6 SLO – SLOVENIA6-1 r FAK Jakov M6-2 g REPINC Lena F6-1 r FAK Jakov M6-2 g REPINC Lena F7 SUI – SWITZERLAND7-1 r HARTWEG Niklas M7-2 g BASERGA Amy F7-1 r HARTWEG Niklas M7-2 g BASERGA Amy F8 EST – ESTONIA8-1 r ZAHKNA Rene M8-2 g ERMITS Regina F8-1 r ZAHKNA Rene M8-2 g ERMITS Regina F9 UKR – UKRAINE9-1 r DUDCHENKO Anton M9-2 g PETRENKO Iryna F9-1 r DUDCHENKO Anton M9-2 g PETRENKO Iryna F10 USA – UNITED STATES10-1 r WRIGHT Campbell M10-2 g LEVINS Chloe F10-1 r WRIGHT Campbell M10-2 g LEVINS Chloe F11 FIN – FINLAND11-1 r SEPPALA Tero M11-2 g MINKKINEN Suvi F11-1 r SEPPALA Tero M11-2 g MINKKINEN Suvi F12 BUL – BULGARIA12-1 r SINAPOV Anton M12-2 g ZDRAVKOVA Maria F12-1 r SINAPOV Anton M12-2 g ZDRAVKOVA Maria F13 LAT – LATVIA13-1 r BIRKENTALS Renars M13-2 g VOLFA Estere F13-1 r BIRKENTALS Renars M13-2 g VOLFA Estere F14 CZE – CZECHIA14-1 r HORNIG Vitezslav M14-2 g VOBORNIKOVA Tereza F14-1 r HORNIG Vitezslav M14-2 g VOBORNIKOVA Tereza F15 MDA – MOLDOVA15-1 r MAKAROV Maksim M15-2 g STREMOUS Alina F15-1 r MAKAROV Maksim M15-2 g STREMOUS Alina F16 ROU – ROMANIA16-1 r SHAMAEV Dmitrii M16-2 g TOLMACHEVA Anastasia F16-1 r SHAMAEV Dmitrii M16-2 g TOLMACHEVA Anastasia F18 POL – POLAND18-1 r GUNKA Jan M18-2 g SIDOROWICZ Natalia F18-1 r GUNKA Jan M18-2 g SIDOROWICZ Natalia F19 BEL – BELGIUM19-1 r MACKELS Marek M19-2 g BOUVARD Eve F19-1 r MACKELS Marek M19-2 g BOUVARD Eve F20 CAN – CANADA20-1 r FLEMING Jasper M20-2 g MOSER Nadia F20-1 r FLEMING Jasper M20-2 g MOSER Nadia F21 LTU – LITHUANIA21-1 r FOMIN Maksim M21-2 g KOCERGINA Natalja F21-1 r FOMIN Maksim M21-2 g KOCERGINA Natalja F22 KAZ – KAZAKHSTAN22-1 r MUKHIN Alexandr M22-2 g POLTORANINA Olga F22-1 r MUKHIN Alexandr M22-2 g POLTORANINA Olga F23 SVK – SLOVAKIA23-1 r CESNEK Damian M23-2 g KAPUSTOVA Ema F23-1 r CESNEK Damian M23-2 g KAPUSTOVA Ema F24 GRE – GREECE24-1 r ANGELIS Apostolos M24-2 g CHARALAMPIDOU Konstantina F24-1 r ANGELIS Apostolos M24-2 g CHARALAMPIDOU Konstantina F25 JPN – JAPAN25-1 r TACHIZAKI Mikito M25-2 g SATO Aoi F25-1 r TACHIZAKI Mikito M25-2 g SATO Aoi FSTARTLIST STAFFETTA MISTA1 NOR – NORWAY1-1 r LAEGREID Sturla Holm M1-2 g BOE Tarjei M1-3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark F1-4 b KIRKEEIDE Maren F2 FRA – FRANCE2-1 r CLAUDE Fabien M2-2 g PERROT Eric M2-3 y RICHARD Jeanne F2-4 b JEANMONNOT Lou F3 SWE – SWEDEN3-1 r SAMUELSSON Sebastian M3-2 g PONSILUOMA Martin M3-3 y OEBERG Hanna F3-4 b OEBERG Elvira F4 GER – GERMANY4-1 r RIETHMUELLER Danilo M4-2 g NAWRATH Philipp M4-3 y TANNHEIMER Julia F4-4 b PREUSS Franziska F6 UKR – UKRAINE6-1 r MANDZYN Vitalii M6-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M6-3 y HORODNA Olena F6-4 b DMYTRENKO Khrystyna F7 FIN – FINLAND7-1 r RANTA Jaakko M7-2 g HEIKKINEN Arttu M7-3 y LEHTONEN Venla F7-4 b LEINAMO Sonja F8 CZE – CZECHIA8-1 r KRCMAR Michal M8-2 g VACLAVIK Adam M8-3 y JISLOVA Jessica F8-4 b OTCOVSKA Kristyna F9 POL – POLAND9-1 r BADACZ Konrad M9-2 g SUCHODOLSKI Fabian M9-3 y MAKA Anna F9-4 b ZUK Kamila F10 BEL – BELGIUM10-1 r CLAUDE Florent M10-2 g LANGER Thierry M10-3 y LIE Lotte F10-4 b CLOETENS Maya F11 AUT – AUSTRIA11-1 r LEITNER Felix M11-2 g KOMATZ David M11-3 y ANDEXER Anna F11-4 b GANDLER Anna F12 SUI – SWITZERLAND12-1 r STALDER Sebastian M12-2 g FINELLO Jeremy M12-3 y GASPARIN Aita F12-4 b HAECKI-GROSS Lena F13 BUL – BULGARIA13-1 r TODEV Blagoy M13-2 g ILIEV Vladimir M13-3 y TODOROVA Milena F13-4 b DIMITROVA Valentina F14 SVK – SLOVAKIA14-1 r SKLENARIK Tomas M14-2 g ISKHAKOV Artur M14-3 y KUZMINA Anastasiya F14-4 b REMENOVA Maria F15 LTU – LITHUANIA15-1 r CIGAK Nikita M15-2 g STROLIA Vytautas M15-3 y TRAUBAITE Judita F15-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F16 CAN – CANADA16-1 r RUNNALLS Adam M16-2 g PLETZ Logan M16-3 y LUNDER Emma F16-4 b PARADIS Pascale F17 EST – ESTONIA17-1 r KULBIN Jakob M17-2 g SIIMER Kristo M17-3 y KUELM Susan F17-4 b TALIHAERM Johanna F18 SLO – SLOVENIA18-1 r DOVZAN Miha M18-2 g PLANKO Lovro M18-3 y KLEMENCIC Polona F18-4 b LAMPIC Anamarija F19 MDA – MOLDOVA19-1 r USOV Mihail M19-2 g MAGAZEEV Pavel M19-3 y MAKAROVA Aliona F19-4 b GHILENKO Alla F20 ROU – ROMANIA20-1 r FLORE Raul M20-2 g COLTEA George M20-3 y MEZDREA Andreea F20-4 b CHIRKOVA Elena F21 LAT – LATVIA21-1 r MISE Edgars M21-2 g PATRIJUKS Aleksandrs M21-3 y BULINA Sanita F21-4 b BULINA Sandra F22 KAZ – KAZAKHSTAN22-1 r KIREYEV Vladislav M22-2 g DYUSSENOV Asset M22-3 y YEGOROVA Polina F22-4 b KRYUKOVA Arina F23 USA – UNITED STATES23-1 r BONACCI Vincent M23-2 g CERVENKA Vaclav M23-3 y CASTONGUAY Grace F23-4 b GARSO Jackie F