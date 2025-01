Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 22esima giornata il Crotone si conferma squadra leader in trasferta anche contro il Trapani

3Marcatori: 25° Giron, 31° Tumminello, 38° Gomez(3-4-3): Ujkaj, Celiento, Malomo (Sabatino), Silvestri, Ciotti, Toscano, Carriero (Zuppel), Benedetti (Carraro), Piovanello (Crimi), Lescano, Hraiech (Spini). All. Capuano(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti (Armini), Di Pasquale, Giron (Groppelli), Gallo (Cantisani), Barberis, Silva, Tumminello, Vitale (Stronati), Gomez (Schiro’). All. LongoArbitro: Andrea Ancora di Roma1Assist. Andrea Zezza di Ostia Lido – Glauco Zanellati di SeregnoQuarto giudice a bordo campo: Enrico Gemelli di MessinaAmmoniti: Carriero, Hraiech, Giron, CargneluttiAngoli: 5 a 4 per ilRecupero: 1 e 4 minutiNote: Un minuto di raccoglimento per Fabio Cudicini.con il lutto al braccio per ricordare la prematura scomparsa del dottore Gaspare Muraca dello staff medico della società.