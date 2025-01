Inter-news.it - Serie A, dopo Venezia-Inter c’è il Napoli capolista: le partite

Metà della ventesima giornata di Serie A si è giocata in anticipo: l'altra metà sarà fra oggi (quattro) e domani. Oltre a Venezia-Inter, riflettori puntati sul Napoli che avrà il posticipo col Verona stasera dopo il caso Kvaratskhelia.

SERIE A 2024-2025 – 20ª GIORNATA

Genoa-Parma domenica 12 gennaio ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN
Venezia-Inter domenica 12 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN
Bologna-Roma domenica 12 gennaio ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN
Napoli-Verona domenica 12 gennaio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN
Monza-Fiorentina lunedì 13 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Lazio-Como 1-1 34? Dia, 72? Cutrone (C)
Empoli-Lecce 1-3 6? Tete Morente, 11?, 91? Krstovic, 47? Cacace (E)
Udinese-Atalanta 0-0
Torino-Juventus 1-1 8? Yildiz (J), 45? +1 Vlasic
Milan-Cagliari 1-1 51? Morata, 55? Zortea (C)

CLASSIFICA

Napoli 44
Atalanta 42
Inter 40 **
Lazio 36 °
Juventus 33
Fiorentina 32 *
Bologna 28 **
Milan 28 *
Udinese 26 °
Roma 23
Torino 22 °
Genoa 20
Lecce 20 °
Empoli 20 °
Parma 19
Como 19
Verona 19
Cagliari 18 °
Venezia 14
Monza 10

° una partita in più
* una partita in meno
** due partite in meno