S G Galermo | sorpreso dalla Polizia mentre confeziona droga davanti ai figli piccoli

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno arrestato un catanese di 33 anni nel quartiere di San Giovanni.Il pusher è statoa preparare le dosi per i suoi clienti durante un controllo eseguitosquadra motovolanti e dalle unità Cinofile in un edificio di via Balatelle.Non appena avviati gli accertamenti all’interno dell’edificio, “Maui”, il cane poliziotto dal fiuto infallibile, si è immediatamente messo alla ricerca di sostanze stupefacenti, segnalando al proprio conduttore cinofilo la presenza diin un’abitazione del secondo piano.I poliziotti hanno suonato al campanello e ad aprire la porta di casa sono stati due bambini che stavano giocando tra loro nella stessa stanza dove il loro padre stavando, con meticolosa cura, la marijuana per poi rivenderla.