Recanatese. Ma quante assenze contro la Samb

Stavolta non è questione né di pretattica né di strategia. A poche ore daenedettese Lorenzo Bilò non sa a che santo votarsi. Tra lungodegenti, infortunati, acciaccati e soprattutto influenzati la rosa è ai minimi termini e l’unica cosa certa è che non ci saranno Sbaffo e D’Angelo. Ieri all’allenatore giallorosso, poco prima della rifinitura, saranno probabilmente cadute le braccia facendo la conta della truppa regolarmente a disposizione. Fatta eccezione per i portieri, i giocatori pronti a scendere in campo erano una dozzina mentre, metaforicamente, fuori dall’infermeria c’era una fila che non si ricordava da tempo. Abbozzare quindi anche una remota ipotesi di formazione titolare è un azzardo e si può tentare solo qualche supposizione. Su Ferrante e Cusumano verrà presa una decisione in extremis, verificando se ci sono stati dei progressi nelle ultime ore e stesso dicasi per Bellusci che, da venerdì è tornato in gruppo ma giocare una partita vera con una microfrattura alla costola merita tutte le valutazioni del caso.