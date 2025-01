Dilei.it - Re Carlo, il piano di crisi di Harry e Meghan: la scelta su Archie e Lilibet

Leggi su Dilei.it

In questo momento difficoltoso per la California, Reha inviato un messaggio aMarkle in merito all’uscita del suo nuovo show, With Love,. La Famiglia Reale ha scelto di tendere un ramoscello d’ulivo ai Sussex, che al momento sono scesi in prima linea per fornire sostegni e aiuti alla popolazione di Los Angeles. E intanto, con il loro team di sicurezza, hanno strutturato undiin caso di evacuazione.Repreoccupato perIl primo gennaio,Markle è tornata ufficialmente su Instagram: ha anche annunciato il suo nuovo show. Ma sono giorni difficili per la popolazione della California: gli incendi che hanno colpito Los Angeles ci hanno restituito il ritratto della Città degli Angeli piegata dalle fiamme, con migliaia di persone che hanno perso la propria casa.