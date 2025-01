Ilfattoquotidiano.it - Ramy, la ricostruzione de Le Iene di tutto l’inseguimento: “Cosa è accaduto davvero”

Immagini esclusive e documenti in parte inediti sono al centro di un nuovo approfondimento de Lesul caso della morte diElgaml, il 19enne morto dopo un lungo inseguimento con i carabinieri nella notte del 24 novembre a Milano. Il lungo servizio dell’inviato Giulio Golia – in onda domenica sera – mostra nuove immagini riprese dalla dashcam montata su una delle gazzelle dell’Arma e altri video tratti dalle telecamere di sicurezza del Comune di Milano in diversi momenti del, iniziato nella zona tra piazza Gae Aulenti e i Bastioni di Porta Nuova.Non solo. La trasmissione di Italia Uno – che si è occupata del caso fin dai primi giorni – ha anche messo le mani su due diverse relazioni della Polizia Locale di Milano. Sia quella relativa alla, frame by frame, di quanto avvenuto all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti, dove il TMax condotto da Fares Bouzidi ha finito la sua corsa, sia quella redatta la stessa notte dell’incidente dai vigili urbani intervenuti dopo la morte di