Bergamonews.it - Parco del Serio, eletto il nuovo Cda: tensioni nel Pd e la Lega resta fuori

Bergamo. Rinnovo del Cdadel: il centrodestrain sella con Forza Italia, il Pd si accontenta di un solo rappresentante e ladai giochi. Un braccio di ferro cominciato nella serata di venerdì 10 gennaio ma che di fatto ha trovato la sua sintesi, faticosa per la verità, nella mattinata di sabato 11 gennaio, quello che ha visto andare in scena la disputa, tutta squisitamente politica, sulla scelta e sulle nomine delConsiglio di Amministrazione deldei Colli. E tra tentativi di rinvii del voto e puntini che hanno fatto fatica ad unirsi, quello che è emerso è stato da un lato l’insoddisfazione del Carroccio che ha perso il suo unico uomo all’interno del direttivo, rimanendo di fatto a bocca asciutta, i malumori in casa Dem e la linea politica dettata dalla Provincia, perfettamente sovrapponibile e coerente a quella dell’ottobre scorso, periodo di “rimapasto” del consiglio.