Biccy.it - Ora O Mai Più, la classifica: da Matteo Amantia a Valerio Scanu

è il cantante oggettivamente più famoso del cast di Ora O Mai Più, l’unico ad aver vinto un Festival di Sanremo e ad essere sempre rimasto in video in tutti questi anni, seppur grazie anche a programmi televisivi come L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show. Eppure qualcosa nel corso della prima puntata di OOMP è andato storto e non è stato premiato né dai tutor né dal pubblico. E pensare che nella clip di presentazione, parlando del Festival, aveva detto: “C’è chi va per vincere e chi mente, io sono sufficientemente competitivo“.Agli autori di Ora O Mai Più gli hanno affidato come tutor Rita Pavone, ma l’accoppiata – almeno in questa prima puntata – non è sembrata proprio convincente. I due si sono esibiti in Datemi Un Martello (di lei) e in Per Tutte Le Volte Che (di lui) dove Rita purtroppo è stata, come dire.