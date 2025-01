Quotidiano.net - Nella sfida dello spazio i veri satelliti siamo noi

Pini Pochi lo sanno, ma quella deiè anche una bellissima storia italiana. Che merita di essere ricordata oggi più che mai, mentre laè tornata centrale, controversa, urgente, per decidere il destino non solo delle nostre comunicazioni, ma della stessa sicurezza nazionale. Il protagonista della storia si chiama Luigi Broglio, ingegnere visionario, e cioè capace di credere nei propri sogni con la determinazione e la fantasia del genio. Fu grazie a lui che l’Italia, nel 1964, lanciò in orbita il suo satellite - il “Progetto San Marco” - regalandoci un record mondiale: prima nazione a farlo, dopo Usa e U. Storia, appunto. Oggi, sessantuno anni dopo, di quell’avventura straordinaria non è rimasto, sostanzialmente, nulla. L’Italia e l’Europa non sono riuscite a sviluppare una costellazione satellitare capace di garantire una via d’accesso indipendente e protetta non solo per le comunicazioni personali, ma soprattutto governative, dunque legate alla difesa, all’industria, alla finanza: all’ossatura stessa di ciò che sorregge le condizioni minime di autonomia e sicurezza di una nazione.