Marotta: «I perdenti trovano scuse, vincenti soluzioni! Frattesi non ha chiesto cessione»

è stato intercettato allo stadio Pierluigi Penzo dove tra pochissimo, alle ore 15, andrà in scena Venezia-Inter, match della ventesima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN– Giuseppeparla così prima del fischio d’inizio di Venezia-Inter: «Questa è una squadra matura che non può sempre vincere purtroppo, le è capitato di perdere in finale ma oggi sanno che è un test altrettanto importante e sono preparati al cambio di rotta. Devo dire usando una massima che idellenella sconfitta ile. Dalla sconfitta di Riad hanno tratto sicuramente delle motivazioni ediverse, oggi è una partita da affrontare con motivazione straordinaria.? No assolutamente,è un bravissimo ragazzo e un professionista, non hadi essere trasferito.