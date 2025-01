Ilgiorno.it - Mapo, il supertifoso che ha scritto una canzone per il “suo“ Monza

Tifa biancorosso da decenni, ben prima che la “sua“ squadra approdasse all’Olimpo del calcio nazionale. Roberto Mapelli, 51 anni, ““ per gli amici della Curva, “debuttò“ da tifoso allo stadio Sada nel 1980, in occasione di un-Como terminato 3 a 3. Vide quella partita insieme a papà Santino, tuttora sostenitore delin servizio permanente effettivo. In tempi non sospetti, cioè nel 2020, Roberto aveva puree interpretato il brano musicale “Davvero“. Il pezzo si rivelò profetico, visto che si parlava di "un sogno che sembrava realtà, con unche andava in serie A". Il relativo video, realizzato con gli amici-tifosi del Gruppo Ronco, ebbe un buon successo su YouTube. ““, impiegato nel commercio, ha del resto una personalità poliedrica: suona la chitarra e l’ukulele, scrive musiche e testi.