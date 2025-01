Sport.quotidiano.net - La Folgore rallenta, pareggio amaro. La Casatese Merate resiste in dieci

CARATE BRIANZAdi Roberto SanvitoDopo sette vittorie di fila, l’ottava è unper laCaratese che non va oltre l’1-1 contro unache il punto di Verano Brianza se lo merita tutto. Primo perché gioca fin dall’inizio, sul campo della squadra più in forma del momento, a viso aperto, senza tatticismi, proponendo e rischiando. E poi perché l’ultima mezz’ora abbondante di ripresa la fa incontro undici, andando in apnea solo per brevi tratti contro unaa trazione super offensiva. Non è, invece, un passo indietro per gli azzurri questoper quanto fatto vedere in campo, lo è in parte per la classifica visto che il Desenzano ha vinto di misura contro il Magenta e allunga a +5, mentre la capolista Ospitaletto scenderà in campo oggi contro il Vigasio.