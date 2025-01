Inter-news.it - Inzaghi: «Parlato con Frattesi, no litigio! Asllani criticato, ma in finale prende fallo»

in conferenza stampa dopo Venezia-Inter terminata sul punteggio di 0-1, ha risposto alle domande dei colleghi presenti in sala stampa. Molte chiaramente sul futuro di, e il tecnico ci tiene a ribadire che tra i due non c’è stato alcun, anzi. Poi difende la sua squadra dopo ladi Supercoppa Italiana, in particolare le critiche eccessive su Kristjan.CONFERENZA STAMPA– VENEZIA-INTER 0-1Si sente soddisfatto dopo la partita di Supercoppa Italiana?Sono molto contento perché i ragazzi hanno fatto un’ottima gara, sapevamo dalla sconfitta che venivamo e com’è maturata, però abbiamo lasciato tutto fuori. Abbiamo fatto un’ottima partita in un campo non semplice. Unico neo non aver trovato il secondo gol impattando contro un ottimo Stankovic. Dobbiamo continuare perché anche le altre non mollano.