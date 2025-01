Ilgiorno.it - Incidente con gli amici. Lotta per la vita la tredicenne in coma

Continua are tenacemente per lala ragazzina di 13 anni di Lecco che l’altra mattina, all’alba delle 5, è rimasta coinvolta in un gravissimoad Abbadia Lariana. "Le sue condizioni sono molto critiche, ma la situazione al momento resta invariata", comunicano dall’ospedale di Lecco, dove laè ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione. Ha riportato diversi traumi e fratture, anche con lesioni cerebrali. È in, sedata farmacologicamente, e intubata, per sostenere i parametrili e non affaticare ulteriormente il suo fisico già fortemente compromesso. Lasi trovava in auto, una Bmw, insieme a due, un ragazzo di 22 anni alla guida e un 19enne seduto davanti sul lato passeggero. Lei invece era dietro, senza cinture di sicurezza.