Il trend soap nails è tornato anche nel 2025 (e abbiamo un po’ di inspo)

Ilsi apre con un ritorno deiche ci sono piaciuti nel passato, e le unghie non fanno eccezione. Se le decorazioni elaborate restano unforte, cresce l’interesse per uno stile più semplice e raffinato: le. Questo look, minimalista e ultra brillante, è l’ideale per chi desidera iniziare l’anno con un tocco di eleganza, ma discreta. Very demure.Cosa sono le?Immaginate unghie dall’aspetto pulito e curato, in tonalità lattee come bianco opaco, beige delicato o rosa pallido. L’effetto è lucido e impeccabile, ispirato all’estetica “clean-girl” e al lusso discreto. Lesono come il “lip gloss” per le unghie: semplici ma di grande impatto, perfette per chi cerca uno stile elegante senza eccessi.Secondo Mabelyn Alva, direttrice creativa di Paintbox, e Brittney Boyce, nail artist di Los Angeles, queste unghie semi-trasparenti e brillanti incarnano una nuova definizione di lusso minimalista.