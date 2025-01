Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Genoa-Parma 0-0: la gara non si sblocca | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i gialloblu di Pecchia in tempo realeIlospita ila Marassi nel lunch match domenicale valido per la ventesima giornata del campionato diA, primo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.Patrick Vieira, tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte i rossoblu di Patrick Vieira, che sono reduci dal pari esterno contro il Lecce, vanno a caccia del primo successo casalingo di questa stagione in cui hanno raccolto finora sei pareggi e quattro sconfitte. L’obiettivo del Grifone è quello di centrare tre punti per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Stesso discorso valido dall’altra parte per i gialloblu di Fabio Pecchia, che a loro volta vengono dal pareggio contro il Torino: una vittoria permetterebbe loro di operare il sorpasso in classifica sugli avversari odierni.