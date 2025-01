Lanazione.it - Dalla città al litorale: "Tagli a colpi di ruspa. Un km di devastazione"

"Via Bigattiera e Via Vecchia di Marina. Ennesime operazioni diantincendio molto discutibili. E continuano gli abbattimenti di alberi ad alto fusto nei condomini privati e nelle rotonde". Lo denuncia il Comitato difesa alberi Pisa. Il gruppo scrive: "Un km diamazzonica con 53 enormi pini abbattuti. Eliminazione totale di tutto l’esistente per 20 metri a causa dell’entrata in bosco di enormi macchinari. Di chi è la colpa? Parco, o forse della Regione, o del Comune? Mentre si davano i numeri nel periodo di Befana per i cento fuscelli messi al Calambrone, a pochi km le motoseghe abbattevano tutto ciò che era verde". Ed ancora: "Era avanzata un po’ di miscela dopo averato i due pini del condominio sulla via del Brennero, e anche il ligustrino sulla rotonda della via del Brennero è stato abbattuto.