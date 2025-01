Bergamonews.it - Conegliano fa un altro sport: il Volley Bergamo si arrende con onore alle pluri-campionesse

Treviglio. Si sapeva sin dall’inizio che per avere la meglio dell’Imocoal1991 sarebbe servita un’impresa, se non un miracolo. Insomma, che non sarebbero bastate orgoglio, voglia di lottare, sfacciataggine. Tutti ingredienti che le ragazze di coach Carlo Parisi mettono in campo, come sempre, ma per vincere contro chi in stagione non ha perso neanche una volta concedendo la miseria di 8 setavversarie (tra Italia, Europa e Mondo) serve anche qualcosa in più che in questo momento le rossoblù non hanno.Nonostante la spinta incessante di un PalaFacchetti gremito, il punteggio finale è uno 0-3 tanto ingeneroso perquanto crudamente reale, perché il divario è questo. Ed è normale che sia così: d’nde si parla di chi in Italia vince ininterrottamente da sei anni, di chi è campione europeo e mondiale in carica.