Liberoquotidiano.it - Auto contromano sull'asse mediano di Cagliari: uno schianto devastante

Grave incidente nella notte aa causa di un': due vetture si sono scontrate frontalmente all'altezza dell'velox di Genneruxi. I due conducenti, un 84enne e un 28enne, sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale congnato un codice rosso. Hanno riportato ferite gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, l'anziano avrebbe percorsoun tratto dell'fino allo scontro con l'altrasu cui viaggiava il 28enne. Il primo è stato portato al Brotzu, il secondo al Policlinico di Monserrato.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev