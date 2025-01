Lanazione.it - Auto a fuoco in A11, chiusa l’uscita Prato Ovest per 25 giorni

Firenze, 12 gennaio 2025 – Saranno 25di disagi per chi, sull'strada A11, è solito uscire al casello di. Il tratto aldi– danneggiato da un veicolo andato in fiamme nella prima mattinata del 12 gennaio – resterà chiuso per consentire i lavori di ripristino. Secondo quanto fa saperestrade per l'Italia, l'intervento richiederà circa 25per il completamento e la riapertura della pista. Per questo, in caso di formazione di code negli orari a maggior flusso di traffico in uscita a, il consiglio è quello di utilizzare in alternativa le stazioni diest e Pistoia.in fiamme al casellostradale, il conducente scappa e si salva